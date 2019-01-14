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ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı!

ABD'nin New Jersey eyaletine bağlı Jersey City bölgesinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişinin yaralandığı bildirildi.

14 Ocak 2019 Pazartesi 23:28
ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı!

Jersey City Belediye Başkanı Steve Fulop, yaptığı açıklamada, Newport Centre adlı alışveriş merkezinde akşam saatlerinde ateş açıldığını, kurbanlardan birinin karnından diğerinin de kolundan vurulduğunu belirtti.

Yaralıların durumunun ciddi olduğunu belirten Fulop, olayın bir çete kavgasından çıktığının düşünüldüğünü ve olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını belirtti.

Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi.

 

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Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 22:28
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