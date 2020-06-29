ABD'de aktivistler Chicago'daki saldırılara karşı yetkililere çağrıda bulundu

CHICAGO (AA) - ABD’nin Chicago kentinde hafta sonu düzenlene silahlı saldırılarda aralarında 3 çocuğun bulunduğu en az 12 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından aktivistler ve yerel liderler bu durumla mücadele için eyalet yetkilileri ve federal hükümetten daha fazla destek istedi.

Chicago Tribune gazetesinin haberine göre, hafta sonu şehir genelinde yaşanan silahlı saldırı ve çevreye rastgele ateş açılması sonucu aralarında biri 20 aylık 3 çocuğun bulunduğu en az 12 kişi hayatını kaybetti.

Aktivist Raul Montes Jr, yaptığı açıklamada, masum çocukların bile hayatını kaybettikleri bu durumun kontrolden çıktığını belirtti.

Chicago Belediye Başkanı Lori Lightfoot, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bir anne olarak cenazelerden ve çocukları defnetmekten yorulduğunu kaydetti.

Aktivistler ve yerel siyasetçiler, eyalet yetkilileri ve federal hükümetten bu duruma karşı gerekli müdahalelerin yapılmasını talep etti.

Chicago’da geçen hafta sonu kimliği belirsiz kişilerce 104 kez etrafa rastgele ateş açılmış, 5’i çocuk 14 kişi hayatını kaybetmişti.