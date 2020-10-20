ABD'de ağır bilanço! Ölü sayısı 225 bin 285'e yükseldi
Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 285'e çıktı.
ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 285'e yükseldi.
Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 225 bin 285 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 461 bin 37 kişiye ulaştı.
Ülkede, 5 milyon 504 bin 569 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.