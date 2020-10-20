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Dünya ABD'de ağır bilanço! Ölü sayısı 225 bin 285'e yükseldi
Dünya

ABD'de ağır bilanço! Ölü sayısı 225 bin 285'e yükseldi

Amerika Birleşik Devletleri'nde ölümcül koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 285'e çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-10-20 18:53:00 -
ABD'de ağır bilanço! Ölü sayısı 225 bin 285'e yükseldi

ABD'de koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 225 bin 285'e yükseldi.

Koronavirüs nedeniyle en fazla can kaybının yaşandığı ABD'de virüsün yayılmaya başladığı günden bu yana 225 bin 285 kişi hayatını kaybederken, vaka sayısı 8 milyon 461 bin 37 kişiye ulaştı.

Ülkede, 5 milyon 504 bin 569 kişinin ise iyileştiği ifade edildi.

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