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ABD’de acil çağrı yapılmıştı! Yön değiştirerek kuzeye ilerliyor

Günlerdir uyarısı yapılan, ABD’nin sahillerine yaklaşan Dorian kasırgası yön değiştirerek Florida yerine kuzeydeki eyaletlere yöneldiği bildirildi.

01 Eylül 2019 Pazar 09:15
ABD’de acil çağrı yapılmıştı! Yön değiştirerek kuzeye ilerliyor

ABD'nin güneydoğu sahillerine yaklaşan ve Kategori 4 seviyesini koruyan Dorian kasırgasının yön değiştirerek Florida yerine kuzeydeki eyaletlere yöneldiği bildirildi.

ABD Ulusal Kasırga Merkezi, Dorian’ı Kategori 4 düzeyinde kasırga olarak tanımlamaya devam ediyor. Merkez, şiddetinin deniz üzerinde zaman zaman değişmesine rağmen kasırganın gücünü koruduğunu açıkladı.Düne kadar yaptığı tahminlerde Dorian'ın Florida eyaletini vuracağını belirten Merkez, son tahminlerinde kasırganın yönünü kuzeye çevirdiğine işaret etti.

Georgıa ve Karolına eyaletleri tehdit altında

Buna göre Dorian'ın Florida'nın kuzeyinde yer alan Georgia, Güney Karolina ve Kuzey Karolina eyaletlerini vurabileceği belirtildi. Güney Karolina Valisi Henry McMaster, eyalette acil durum ilan etti.Kasırganın Florida eyaletinin yaklaşık 600 kilometre doğusundan kuzeye doğru ilerlediği kaydedildi. Yetkililer, Dorian'ın karaya ulaştıktan sonra yüklü miktarda yağış bırakarak ölümcül su baskınlarına yol açabileceğine dikkat çekti.

Trump ziyaretini iptal etmişti

Kasırganın merkezindeki rüzgar hızının ise saatte 220-240 kilometreyi bulduğu kaydedildi. ABD Başkanı Donald Trump da hafta sonu Polonya'ya yapacağı ziyareti iptal ederek kasırgayla ilgili gelişmeleri takip etmek üzere başkent Washington'da kalmaya karar vermişti.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 09:15
  1. ABD
  2. ABD Ulusal Kasırga Merkezi
  3. Kategori 4 seviyesi
  4. Dorian kasırgası
  5. Florida
  6. Güney Karolina Valisi Henry McMaster
  7. Güney Karolina
  8. Kuzey Karolina
  9. ABD Başkanı Donald Trump
  10. Polonya

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