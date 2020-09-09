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Yaşam ABD'de 30 derece hava sıcaklığı düşüşü sonrası Türkiye için kritik uyarı
Yaşam

ABD'de 30 derece hava sıcaklığı düşüşü sonrası Türkiye için kritik uyarı

Meteoroloji Uzmanı Güven Özdemir, geçtiğimiz gün ABD'de yaşanan ani hava sıcaklığı değişiminin Türkiye'de de yaşanabileceğini belirterek "Ormanların yok olması, nüfus artışı, hızlı kentleşme, binaların çok katlı yapılması ve savaşlar böyle ani hava değişimlerini tetikliyor. Devamı gelecektir, hazırlıklı olmalıyız. Türkiye'de de ani düşüşler olabilir ama ılıman iklime sahip olduğumuz için bu şiddette olmaz, kısa sürede atlatırız" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 15:15:00 -
ABD'de 30 derece hava sıcaklığı düşüşü sonrası Türkiye için kritik uyarı

ABD'nin Kolorado eyaletine bağlı Denver kentinde geçtiğimiz gün hava sıcaklıkları 33 derece birden düşmüş, ani kar yağışıyla birlikte şehir beyaza bürünmüştü. ABD'de yaşanan olay sonrası kritik bir uyarı da Türkiye için geldi.

"Colorado’yu derin bir yüksek basınç etkiledi"

İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu BİL Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı ve Meteoroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Güven Özdemir, ABD'de yaşanan ani hava değişimin nedenlerini anlatarak Türkiye için de uyarılarda bulundu. ABD'nin çok büyük bir kıta olduğunu belirten Güven, bu yüzden büyük hava olaylarının meydana gelebildiğini söyledi. ABD'nin batısında soğuk doğusunda ise sıcak su akıntılarının olduğunu belirten Güven, "Colorado’yu derin bir yüksek basınç etkiledi. Kutuplardan kuvvetli rüzgarlar geldi. Şu anda bölgede kuvvetli rüzgarlar etkili, kar yağışından sonra kuvvetli yağış meydana gelecektir. Sıcaklıkların yavaş yavaş mevsim normallerine yükseleceğini düşünüyorum" dedi.

"Bunlar normaldir"

Havanın aniden soğumasında kutuplardaki yüksek basıncın hızlı bir şekilde aşağıya inmesi ve alçak asıncın yukarıya çıkmasının etkili olduğunu belirten Güven, "Yükseklerdeki soğuk hava daha ağırdır, hızlı bir şekilde sıcak havanın altına girince o havayı yukarı kaldırıp soğutuyor. Böyle olunca çok kuvvetli hareketler meydana geliyor ve kar, sulu kar gibi iklim olayları gelişiyor. Bunlar normaldir" ifadelerini kullandı.

"Türkiye'de de yaşanabilir"

Güven, bu tarz hava değişimlerinin Türkiye'de de olabileceği uyarısında bulunarak, ılıman bir iklime sahip olduğumuz için ani sıcaklık düşüşlerinin kısa sürede atlatılacağını söyledi. Güven, şehir planlarının çok iyi yapılması gerektiği konusunda dikkatli olunması gerektiğini belirterek "Yüksek katlı binalardan uzak durmalıyız. Meteoroloji birimlerinden faydalanmamız gerekiyor. Böyle ani hava değişimleri, bu kadar şiddetli olmasa da gerçekleşebilir, hazırlıklı olmalıyız" dedi.

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