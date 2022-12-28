ABD’de 30 bin Müslüman kongrede buluştu

Bu yıl 21’incisi düzenlenen MAS-ICNA 2022 Kongresi, Kuzey Amerika’nın en büyük kongre ve fuar merkezi McCormick Place’de yapılıyor. Önceki gün başlayan ve dünyanın dört bir yanından on binlerce Müslüman’ın bir araya geldiği programlardan biri olma özelliğini taşıyan MAS-ICNA Kongresi, 3 gün sürecek. Bu yılki ana teması “İslam ve Modernite: Zorluklar ve Fırsatlar” olarak belirlenen kongrede, 60’tan fazla ABD’de tanınan Müslüman toplum lideri ve akademisyen değişik konu başlıkları altında sunumlar yapıyor. Türkiye’den ve ABD’den katılan Türk ticari kuruluşlarının yanı sıra, Amerika Diyanet Merkezi (DCA) gibi Türk sivil toplum kuruluşlarının da tanıtım amaçlı stantları yer alıyor.