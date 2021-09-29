  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Özer'den beklenen açıklama geldi: 15 Ekim'e kadar uzatıldı

Evanjelik papazdan güldüren açıklama! Bakın 'İsa Mesih'in neden gelmiyormuş

İbrahim Kalın'dan "Suriyeli sığınmacı" itirafı: Bu eleştiri haklı

İngilizler bile itiraf etti! Nikkei Asya'da Selçuk Bayraktar’a müthiş benzetme

Karamollaoğlu'ndan Bayraktar açıklaması

'Ciciş Esra' ahlaksızlıkta çağ atladı! İş adamını müstehcen görüntüler göndererek taciz etti

Bakan Adil Karaismailoğlu müjdeyi duyurdu: İstanbul-Ankara arası daha da kısalacak

İçişleri Bakanlığından "Kürdistan Özgürlük Partisi" açıklaması

Putin’den Türkiye açıklaması: Görüşmeler zor geçiyor ama...

AB’den iki ülkeye flaş çağrı! ‘İşgal ederiz’ açıklaması gündeme oturmuştu
Dünya ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi
Dünya

ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi

Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan 23 canlı türünün soyunun tükendiği açıklandı. ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisinden yapılan açıklamada 11 kuş, 8 taze su midyesi, 2 balık ile bir yarasa ve bitki türünün yeryüzünden tamamen yok olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-29 18:09:00 -
ABD'de 23 canlı türünün soyu tükendi

ABD'de, ülkenin değişik bölgelerinde yaşayan 23 canlı türünün soyunun tükendiği bildirildi.

ABD Balık ve Yaban Hayatı Servisinden yapılan açıklamada, çoğu güney eyaletleri ile Hawaii adasında yaşayan kuş, balık ve diğer canlılardan oluşan 23 türün artık bulunamadığı belirtildi.

Açıklamada 11 kuş, 8 taze su midyesi, 2 balık ile bir yarasa ve bitki türünün yeryüzünden tamamen yok olduğunun düşünüldüğü kaydedildi.

Söz konusu türlerin 1960’lardan bu yana nesli tükenmekte olan türler listesinde yer aldığına dikkat çekildi.

Kaybolan türlerin arasında en öne çıkan fildişi gagalı ağaçkakan cinsinin Arkansas, Louisiana, Mississippi ve Florida eyaletleri bataklıklarında yaşadığı ve en son 2004’te görüldüğü kaydedildi.

İnsan kaynaklı çevresel değişimler etkili oluyor

23 canlı türünün yok olmasında iklim değişikliği, su kirliliği, ağaç kesimi, madencilik, aşırı avlanma ve yerleşim alanlarının genişlemesi gibi faktörlerin etkili olduğuna vurgu yapıldı.

Balık ve Yaban Hayati Servisinden bilim insanı Bridget Fahey, canlıların tükenmesinde insan kaynaklı çevresel değişime işaret ederek, "Bu 23 türün her biri, ulusumuzun doğal mirası ve küresel biyoçeşitlilik için kalıcı bir kaybı temsil ediyor." ifadesini kullandı.

Dünya genelinde ise son yıllarda 902 canlı türünün yok olduğunun altı çizilerek, bazı türlerin resmi olarak kayıtlara geçmemiş olması nedeniyle gerçek rakamların bunun çok üzerinde olduğuna dikkat çekildi.

Birçok bilim insanının, canlı türlerinin yok olma hızının endişe verici düzeye ulaştığına vurgu yaparak, dünyanın bir "yok olma krizi" içinde olduğu konusunda uyardığı kaydedildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay