ABD'de 2. dalga uyarısı! Ölü sayısı 350 bini bulabilir

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüsün merkez üssü ABD'de virüsten ölenlerin sayısı bugün itibariyle 74 bin 817'ye ulaştı. ABD'de yaşayan Türk doktor Sine Aras Akten, ikinci bir dalga gelmesi halinde ölenlerin sayısının 350 bini bulabileceğini aktardı.

Sine Aras Akten canlı yayında ABD'de yaşanan duruma ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"Amerika'da son 1,5 haftadaki rehavet insanların tedbiri elden bırakmasına neden oldu. Maalesef bu durum hemen ölüm rakamlarını da yükselmesine neden oldu. Yeni vaka sayısı artmış durumda. Ben bu durumun daha da kötüleşeceğini kanaatindeyim.

Amerika'da kısıtlamaların iki gün sonra hafifletilmesi beklenirken bu süre dolmadan ölüm sayısında ciddi artış söz konusu. Eğer 50 eyalet kendi aralarında bir konsensüs sağlamazsa ölüm sayılarının 350 bini bulması ya da yaklaşması çok mümkün.

Korona ile ilgili böyle bir sağlık politikası izleyen Trump hükümeti Covid-19 sonrası oluşacak sağlık sorunlarıyla mücadele nasıl bir çıkış planı ortaya koyacak bu da çok belirsiz. Umut da vermiyor."