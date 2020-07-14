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Dünya

ABD’de 17 yıl sonra bir ilk

ABD’de federal mahkeme 17 senenin ardından ilk kez bir mahkumu idam etti.

Yeniakit Publisher
2020-07-14 16:58:00 -
ABD’de 17 yıl sonra bir ilk

ABD'nin Indiana eyaletinde dün 17 yıl aradan sonra ilk defa federal mahkemenin kararıyla idam cezası uygulanması bekleniyordu.

Başkent Washington D.C.’de bulunan bölge mahkemesi 3 cinayet zanlısı Daniel Lewis Lee ve beraberindeki 2 idam mahkumunun infazlarını saatler kala durdurmuştu.

Durdurma kararının ardından ABD'deki Yüksek Mahkeme, 17 yıl aradan sonra idam edilmesi planlanan ilk federal mahkumların infazlarının önünü yeniden açmıştı.

Yüksek mahkemenin kararından saatler sonra ilk kez bir mahkum idam edildi. Daniel Lewis Lee’nin, Terre Haute Federal Cezaevi'nde zehirli iğne yoluyla idam edildiği bildirildi.

Lee, 1996 yılında yalnızca beyazların yaşadığı bir ülke kurabilmek için Arkansas'ta yaşayan bir aileyi katletmişti.

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