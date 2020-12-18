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Dünya ABD'de 111 yolcuyu taşıyan uçak pistten çıktı
Dünya

ABD'de 111 yolcuyu taşıyan uçak pistten çıktı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 111 yolcuyu taşıyan uçak, Baltimore–Washington Uluslararası Havaalanı'nda dün sabah saatlerinde pistten çıktı.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 12:17:00 -
ABD'de 111 yolcuyu taşıyan uçak pistten çıktı

ABD'li hava yolu şirketi Spirit Havayolları'na ait bir uçak, Baltimore–Washington Uluslararası Havaalanı'nda dün sabah saatlerinde pistten çıktı.

Uçakta 111 yolcunun bulunduğu ve meydana gelen olayda can kaybının olmadığı ifade edildi.

A320 model uçağın güvenli bir şekilde piste indiği ancak terminale giderken taksi yolunda kaydığını ifade eden yetkililer, olayın hava koşullarına bağlı olarak gerçekleşmediğini öne sürdü.

Uçağın hasar görüp görmediğine dair ise bir açıklama yapılmadı.

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