ABD'de 10 ebeveynden 3'üne göre sosyal mesafe çocuklarının ruh sağlığını olumsuz etkiliyor

ANKARA (AA) - ABD'de her 10 ebeveynden 3'ünün, sokağa çıkma yasaklarının ve zorunlu tecritlerin, çocuklarının ruh sağlığını olumsuz etkilediğini düşündüğü bildirildi.



Gallup araştırma şirketi, 11-24 Mayıs tarihlerinde ABD'de 1232 ebeveynle görüştü ve katılımcı anne babaların yüzde 97'si, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çocuklarının okulunun kapalı olduğunu belirtti.

Ankete göre, ülkede her 10 ebeveynden yaklaşık 3'ü, çocuklarının salgın kaynaklı sosyal mesafe önlemleri ve dışarıya çıkamamaları nedeniyle ruhsal veya duygusal sorunlar yaşadığını söyledi.

ABD'li ebeveynlerin yüzde 29'u, çocuklarının "halihazırda ruh sağlığının olumsuz etkilendiğini" aktarırken, yüzde 14'ü sosyal mesafe kurallarının "birkaç hafta daha uygulanması halinde" çocuklarının duygusal veya ruhsal açıdan olumsuz etkileneceğini dile getirdi.

Yüzde 23'ü de kuralların "birkaç ay daha sürmesi halinde" çocukların ruh sağlığının kötüye gideceği öngörüsünde bulundu.

Uzaktan eğitim konusunda karşılaştıkları çeşitli zorlukların etkilerine ilişkin soru konusunda ebeveynlerin yüzde 45'i, çocukları için sınıf arkadaşlarından ve öğretmenlerden ayrı kalmanın büyük zorluk oluşturduğu yanıtını verdi.