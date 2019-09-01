ABD'da ilginç olay! Uçağa atla bindi ABD'de bir kadın uçağa yanına aldığı midilli atıyla bindi.

Aviation Daily'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda ABD’de Chicago’dan Omaha’ya giden American Havayolları’na ait uçağa binen bir kadının beraberinde midilli atıyla birlikte koltuğuna ilerleyerek oturduğu görülüyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre kadın, sahip olduğu küçük atı ‘manevi destek’ için uçağa aldı. Kadının havalimanında da atından ayrılmadığı anlaşıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.