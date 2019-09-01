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ABD'da ilginç olay! Uçağa atla bindi

ABD'de bir kadın uçağa yanına aldığı midilli atıyla bindi.

01 Eylül 2019 Pazar 10:14
ABD'da ilginç olay! Uçağa atla bindi

Aviation Daily'nin Twitter hesabından yayınlanan videoda ABD’de Chicago’dan Omaha’ya giden American Havayolları’na ait uçağa binen bir kadının beraberinde midilli atıyla birlikte koltuğuna ilerleyerek oturduğu görülüyor.

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre kadın, sahip olduğu küçük atı ‘manevi destek’ için uçağa aldı. Kadının havalimanında da atından ayrılmadığı anlaşıldı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 10:14
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