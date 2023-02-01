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Gündem ABD Yunan'ı gazlamaya devam ediyor! Uçak gemisi Yunanistan'a geliyor
Gündem

ABD Yunan'ı gazlamaya devam ediyor! Uçak gemisi Yunanistan'a geliyor

Yunan medyasında yer alan haberlere göre ABD uçak gemisi “USS George H.W. Bush”un, cuma günü Pire Limanı’na yanaşması bekleniyor.

Yeniakit Publisher
2023-02-01 07:45:00 - 2023-02-01 07:54:19
ABD Yunan'ı gazlamaya devam ediyor! Uçak gemisi Yunanistan'a geliyor

ABD Uçak Gemisi mürettebatının birkaç gün dinlenmesi amacıyla, gemi Pire Limanı’na demir atacak. USS George H.W. Bush, aynı nedenle geçen yıl ekim ayında ABD deniz üssünün bulunduğu Girit’in Suda Limanı’na yanaşmıştı.

Pire Limanı’nda yoğun hazırlıklar yapıldığını belirten yunan medyası, Yunan-ABD ilişkilerinin geçmişte hiç olmadığı kadar geliştiğine dikkat çekerek, Akdeniz’de seyreden USS George H.W. Bush’un yaklaşık 4 ay içinde ikinci kez Yunanistan’a demir atmasının “her istikamete doğru önemli mesajlar verdiğini” ileri sürdü.

Ayrıca ABD uçak gemisine, Pire Limanı’na kadar bir Yunan fırkateyninin refakat edeceğini de yazdı.

Dünyanın en büyük uçak gemileri arasında bulunan ve inşasına 2003 yılında başlanan Nimitz sınıfı USS George H.W. Bush, 2009 yılında ABD donanmasına katıldı. Dev uçak gemisinin uzunluğu 330, genişliği de 77 metre.

Kaynak: Hürriyet

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Yorumlar

THUNDER

desenize abd yunani zorlarken bizede yeni silahlarimizi denemefirsati verecek kimse istemez savas ciksin ama olursada icimizdeki yunan sevici ve yunan dedesi olanlarida obur tarafda gormek isteriz

Aydın

Tabi tabi amerikan askerleri yunan arkadaşlar bulup iyice kaynaşsınlar.
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