ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi

Türkiye'ye yönelik F-35 ambargosu uygulayan ve F-16 satışı ile modernizasyonunu bekleten ABD'den kritik bir adım geldi. ABD, Yunanistan'a Blok 70 Viper versiyonuna modernize edilen bir F-16 savaş uçağını daha teslim etti. Böylece Yunanistan Hava Kuvvetleri modernize edilen 5. F-16'sını da almış oldu.

TOPLAM 82 F-16'YI MODERNİZE EDECEK

Yunanistan 2021 yılında toplam 82 adet F-16 savaş uçağını Blok 70 konfigürasyonuna yükseltme kararı almıştı. Yunan Meclisi’nden geçen 700 milyon ABD Doları değerindeki “F-16 Blok 50 Modernizasyonu Programı” kapsamında, Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki 38 adet F-16 Blok 50 savaş uçağının Blok 52+ standardına yükseltilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda; Blok 70 seviyesine yükseltilen Blok 52+ konfigürasyonundaki F-16’lardan sökülen radar, görev bilgisayarı vb. ekipmanlar, Blok 50 F-16’lara monte edilecek.

Hbaer7'nin aktardığı haberde: Ayrıca modernize edilen F-16 Blok 50 savaş uçakları için Yunan Hava Kuvvetleri, 30 adet Sniper Gelişmiş Hedefleme Podu (ATP) tedarik edecek.