  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu ürünleri kullananlar dikkat: Tehlikeli çıktı! Sağlık Bakanlığı cezayı bastı

İsveçli bakan Türkiye sorusuna cevap veremedi

Petrol zengini Özbekistan ile Gazprom arasında doğalgazda "yol haritası" imzalandı! İş birliği hamlesi

FOX TV'de cinsel içerikli film skandalı! Öztürk'ten Ezmeci'ye olay sözler

Rus şirket sayısı Türkiye'de arttı! Konutta oturum izni sonucu yeni rekor: Antalya'ya Ruslar akın ediyor

İç Anadolu'yu Akdeniz'e bağlayacak! Dev projede artık sona gelindi

Heyecan dorukta! Başkan Erdoğan'ın açılışını yapacağı tesisten resmen altın fışkıracak

Son dakika... Memur emeklilerinin zam farklarının ödenme tarihi belli oldu!

Uzman isimden EYT’lilere önemli uyarı: Sakın bırakmayın

Arsızlıkta zirve! İşçileri perişan eden CHP'li başkan bakın ne yaptı
Dünya ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi
Dünya

ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi

ABD modern, Blok 70 Viper versiyonuna modernize edilen bir F-16 savaş uçağını daha Yunanistan'a teslim etti. Türkiye'nin Yunanistan'dan daha yetenekli F-16'lara sahip olduğunu belirten Yunan uzmanlar, Türkiye'nin 5. nesil savaş uçağı isteğinden geri durmayacağını belirtmişti. F-16 satışı ile modernizasyonunu bekleten ABD'den kritik bir adım geldi. İşte haberin detayları...

Yeniakit Publisher
2023-01-24 20:28:00 - 2023-01-24 20:56:22
ABD Yunan savaş uçaklarını modernize ediyor! Desteği sürüyor: Bir F-16 daha teslim edildi

Türkiye'ye yönelik F-35 ambargosu uygulayan ve F-16 satışı ile modernizasyonunu bekleten ABD'den kritik bir adım geldi. ABD, Yunanistan'a Blok 70 Viper versiyonuna modernize edilen bir F-16 savaş uçağını daha teslim etti. Böylece Yunanistan Hava Kuvvetleri modernize edilen 5. F-16'sını da almış oldu.

TOPLAM 82 F-16'YI MODERNİZE EDECEK

Yunanistan 2021 yılında toplam 82 adet F-16 savaş uçağını Blok 70 konfigürasyonuna yükseltme kararı almıştı. Yunan Meclisi’nden geçen 700 milyon ABD Doları değerindeki “F-16 Blok 50 Modernizasyonu Programı” kapsamında, Yunan Hava Kuvvetleri envanterindeki 38 adet F-16 Blok 50 savaş uçağının Blok 52+ standardına yükseltilmesi sağlanacak. Bu doğrultuda; Blok 70 seviyesine yükseltilen Blok 52+ konfigürasyonundaki F-16’lardan sökülen radar, görev bilgisayarı vb. ekipmanlar, Blok 50 F-16’lara monte edilecek.

Hbaer7'nin aktardığı haberde: Ayrıca modernize edilen F-16 Blok 50 savaş uçakları için Yunan Hava Kuvvetleri, 30 adet Sniper Gelişmiş Hedefleme Podu (ATP) tedarik edecek.

Milli Muharip Uçak 18 Mart’ta hangi hangardan çıkacak? F-16 ve F-35'lere fark atacak mı?
Milli Muharip Uçak 18 Mart’ta hangi hangardan çıkacak? F-16 ve F-35'lere fark atacak mı?

Teknoloji

Milli Muharip Uçak 18 Mart’ta hangi hangardan çıkacak? F-16 ve F-35'lere fark atacak mı?

Aselsan, Roketsan, Nurol! Savunma sanayisi zırhlı muharebe araçları: Türk devleri boy gösterdi
Aselsan, Roketsan, Nurol! Savunma sanayisi zırhlı muharebe araçları: Türk devleri boy gösterdi

Teknoloji

Aselsan, Roketsan, Nurol! Savunma sanayisi zırhlı muharebe araçları: Türk devleri boy gösterdi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23