ABD Yüksek Mahkemesi'nde Yargıç Breyer şoku

Breyer, emeklilik isteğini Joe Biden'a yazdığı resmi dilekçe ile ulaştırdı.

Dilekçede haziran sonu ya da temmuz başında Yüksek Mahkeme adli tatile girdiğinde emekli olmak istediğini belirten Breyer, yerine atanacak ismin de o tarihe kadar belirlenip Senato tarafından onaylanmış olmasını umduğunu kaydetti.

Federal Temyiz Mahkemesinde 14, Yüksek Mahkemede ise yaklaşık 28 yıl görev yaptığını aktaran Breyer, tüm bu görevlerde bulunmaktan dolayı memnun olduğunu bildirdi.

Breyer'ın gün içinde Beyaz Saray'da ABD Başkanı Joe Biden ile de görüşmesi bekleniyor.

Liberal fikirleri ve duruşuyla bilinen Breyer'ın emekli olmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden da ilk Yüksek Mahkeme yargıcı adayını seçme şansına sahip olacak.

Biden'ın adayının Yüksek Mahkeme'deki 6 "muhafazakar" yargıca karşı 3 "liberal" yargıç dengesini nasıl değiştireceği ise merak ediliyor.

Breyer, 1994'te dönemin ABD Başkanı Bill Clinton tarafından Yüksek Mahkeme yargıçlığına aday gösterilmiş ve Senato tarafından onaylanmasının ardından göreve başlamıştı.