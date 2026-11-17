Wyoming merkezli Custodia Bank, Fed’in ödeme sistemlerine doğrudan bağlanabilmek için gereken “ana hesap” için başvurmuştu. Kansas City Fed’in başvuruyu reddetmesi üzerine banka, ABD Merkez Bankası (Fed) ve Kansas City Fed’e karşı dava açmıştı.

Mahkemenin davayı değerlendirmeye almayı reddetmesiyle, bir alt mahkeme olan temyiz mahkemesinin verdiği karar nihai hale geldi.

Temyiz mahkemesi, bölgesel Fed başkanlarının, yasal şartları sağlasalar dahi bankalara "ana hesap" tahsis etmeyi reddetme konusunda geniş bir takdir yetkisi olduğuna hükmetmişti.

Bu gelişmeyle birlikte, Custodia Bank'ın Fed'in ödeme sistemlerine erişmeyi hedeflediği hukuki süreç kapanmış oldu.

Wyoming merkezli Custodia Bank, ABD ödeme sistemlerine doğrudan erişebilmek için zorunlu olan bir ana hesap açmak üzere başvuruda bulunmuş, ancak Kansas City Fed bu başvuruyu reddetmişti.