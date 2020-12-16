ABD yönetimine sapkın getirildi!

Amerika'nın 46. Başkanı olan Joe Biden, kabinesini şekillendirmeye başladı.

Adaylık sürecinde rakibiydi, kabineye aldı

Joe Biden, Ulaştırma Bakanlığı için başkanlık yarışından çekilen ve kendisine destek veren eski South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg'i seçti.

Sapkınlığını saklamıyor

Daha önce ABD Donanması’nda istihbarat görevlisi olarak Afganistan’a giden ve 29 yaşındayken belediye başkanlığı yapan Pete Buttigieg, Amerika'da bakanlık görevine gelecek ilk gay isim olarak haber oluyor.

Özellikle eşcinseller tarafından oldukça desteklendiği gözlenen Pete Buttigieg’ın, 30 yaşındaki öğretmen Chasten Glezman ile evli olduğu biliniyor.