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Aktüel

ABD yönetiminden Beyrut Limanındaki patlama nedeniyle Lübnan yönetimine eleştiri

Yeniakit Publisher
2020-08-12 00:04:27 -
ABD yönetiminden Beyrut Limanındaki patlama nedeniyle Lübnan yönetimine eleştiri

WASHINGTON (AA) - ABD yönetimi, Beyrut Limanında yaşanan patlamanın altındaki nedenin "Lübnan liderlerinin onlarca yıldır süren kötü idaresinin, yolsuzluğunun ve reformlar konusunda tekrar eden başarısızlıklarının" bir sonucu olduğunu belirtti.

ABD Dışişlerinden bir sözcü, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, Lübnan Başbakanı Hassan Diyab'ın istifasından haberdar olduklarını belirterek, "Beyrut Limanındaki bu trajik patlamanın ve ülkedeki kötü ekonomik koşulların altında yatan neden, Lübnan liderlerinin onlarca yıldır süren kötü idaresinin, yolsuzluğunun ve Lübnan'ı güvenli ve refah bir yola koymak için gerekli reformların yapılması için tekrar eden başarısızlıklarının bir sonucudur." ifadesini kullandı.

Lübnan halkının geçen ekim ayından bu yana ekonomik ve geleneksel reform, daha iyi yönetim, yolsuzluğa son çağrılarıyla sokağa çıktığına işaret edilen açıklamada, "Beyrut'ta bu hafta sonu yaşanan protestolar, bu patlamanın yaşanmasına yol açan limanın kötü yönetilmesi nedeniyle yaşanan öfke ve hayal kırıklığının bir sonucudur." denildi.

ABD'nin Lübnan halkının barışçıl bir şekilde protesto yapma hakkını destekleme devam ettiğinin vurgulandığı açıklamada, Lübnanlı güvenlik birimlerine halkın güvenini sağlama çağrısı yapıldı.


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