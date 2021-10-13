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Dünya ABD yönetimi Esed şartını açıkladı
Dünya

ABD yönetimi Esed şartını açıkladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'de siyasi çözüm konusunda geri dönüşü olmayacak şekilde ilerleme görülmeden, Beşşar Esed rejimi ile ilişkileri normalleştirmeyeceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-10-13 22:02:00 -
ABD yönetimi Esed şartını açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah Bin Zayed Al Nahyan ile iki ülke arasındaki normalleşme anlaşmasının yıl dönümünde, Washington'da bir araya geldikten sonra, bakanlarla ortak basın toplantısı düzenledi.

Son zamanlarda birçok Arap ülkesinin, Esed ile ilişkileri normalleştirme yoluna gittiğine ilişkin soruya yanıt veren Blinken, Joe Biden yönetiminin, Suriye'deki temel amacının, yardıma muhtaç insanlara insani yardım yetiştirmek ve mümkün ölçüde çatışmaların azaltılmasını sağlamak olduğunu belirtti.

''İlişkileri normalleştirmeye niyetimiz yok''

Blinken, Suriye'nin kuzeybatısında insani yardım koridorunu açmayı kısmen başardıklarını ifade ederek, ABD'nin, DEAŞ ile mücadele ve Esed rejimini uluslararası normlara uymaya zorlama konusundaki çabalarına da dikkati çekti.

Arap ülkelerinin, Esed'i yeniden tanıma girişimlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Blinken, "Suriye'de bizim görüşümüze göre şart ve hayati önemdeki siyasi çözüme doğru geri dönülemez bir ilerleme kaydedilmedikçe şu ana kadar yapmadığımız ve yapmaya niyetimizin olmadığı şeyler, Esed ile normalleşmek veya Esed ile ilişkileri iyileştirme çabalarına destek vermek, herhangi bir yaptırımı kaldırmak, yeniden inşa çabalarına karşı çıktığımız duruşumuzu değiştirmek." dedi.

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