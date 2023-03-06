  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bakan Soylu’dan, uyuşturucu kaçakçısı Yeşil'in posterini açanlarla ilgili flaş açıklama

Domates üreticilerinden üstü kapalı tehdit: 1,5 ay sonra bu fiyata yersiniz

Avrupa ülkesinin Savunma Bakanı ve Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktar'ın kapısını çaldı! Sürpriz gelişme

Seçimler öncesi Ankara'yı hareketlendiren kulis! Yeni ittifak açıklandı açıklanacak

Belçikalı dünya devi Türk şirketi satın almak için resmen başvurdu

Türkiye'ye karşı dikkat çeken hareketlilik! ABD o ülkeye içi silah dolu gemi gönderdi

6 Mart 1938: Mutasavvıf/ Mûkîşinâs Ahmet Avni Konuk'un vefatı

MİT Başkanı Hakan Fidan'dan bomba açıklama

06 Mart 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Ülke çapına yayıldı! O ülkede kız öğrencilerin gizemli zehirlenmeleri devam ediyor
Gündem ABD yarını işaret ederek ilan etti. Orayı Türkiye'ye devretme kararı aldık
Gündem

ABD yarını işaret ederek ilan etti. Orayı Türkiye'ye devretme kararı aldık

Türkiye'de deprem felaketi nedeniyle Hatay'da sahra hastanesi kuran ABD, yarın düzenlenecek törenle sahra hastanesini Sağlık Bakanlığı'na teslim edecek.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 13:41:00 -
ABD yarını işaret ederek ilan etti. Orayı Türkiye'ye devretme kararı aldık

ABD Avrupa Deniz Kuvvetleri, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansıyla (USAID) koordinasyonu ile 633. Cerrahi Müdahale Birliği, Langley Hava Üssü, Tıbbi Kurulum Destek Ekibi'nin (MIST) yardımlarıyla ABD Altıncı Filosunun 61/2. Görev Gücü'nde görevli ABD deniz piyadeleri, Hatay MKÜ bahçesine 100 yataklı acil durum sahra hastanesi kurdu. Sağlık Bakanlığı'nın sahra hastanesinin yanında kurulan ABD'lilerin sahra hastanesinde acil servisi ve 2 ameliyathane ile bir de yoğun bakım ünitesi bulunuyor. Depremzedelere hizmet vermeye başlanan sahra hastanesi yarın düzenlenecek törenle Sağlık Bakanlığı'na devredilecek.

Tuğgenerallerinden açıklama

Sahra hastanesinin kurulumuyla ilgili açıklama yapan ABD Altıncı Filosunun 61/2. Görev Gücü Komutanı Tuğgeneral Andrew Priddy, "Sahra hastanesinin kurulması yönündeki talebi alır almaz ekibimiz işe koyuldu ve hastanenin inşasını ve kurulumunu bir haftadan az bir süre içinde gerçekleştirdi. Sahra hastanesi, Türk müttefiklerimize yardımcı olma yönündeki taahhüdümüzün bir başka örneği. Ekibimle ne kadar gurur duysam az" dedi.

MIST Ekip Liderlerinden Üsteğmen Rylie Zuelch ise "Türk halkına yardımcı olabilmek inanılmaz bir onur. Bu kadar yakın kabul görmek, insanların size nezaketle yaklaşması gururunuzu okşuyor. Son derece ufuk açıcı bir deneyim oldu, çok şey öğrendim. Yardımcı olabildimse ne mutlu bana" diye konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23