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ABD yaptırımlarına rağmen Çin rekor kırdı

ABD'nin ek gümrük vergisi uyguladığı ve ticaret savaşı açtığı Çin, 2018 yılında ABD ile olan ticaretinde 323 milyar 32 milyon dolarlık ticaret fazlası elde ederek rekor kırdı.

15 Ocak 2019 Salı 00:00
ABD yaptırımlarına rağmen Çin rekor kırdı

ABD'nin uygulanan ek gümrük vergilerine rağmen Çin'in ticaret hacmi artmaya devam etti ve ABD ile olan ticaret fazlası 2018 yılında rekor kırdı.

İki ekonomik dev arasındaki ticaret savaşının en yüksek noktaya ulaştığı 2018'de Çin 323 milyar 32 milyon dolar ticaret fazlası kaydetti. 2006'dan bu yana yapılan hesaplamalara bakılarak elde edilen bu seviye 2017 yılında 275 milyar 81 milyon dolardı.

Çin'in ABD'ye olan ihracatı yüzde 11,3 artarken ithalatı yalnızca yüzde 0,7 artış gösterdi. Bu durumu ciddi bir problem olarak gören ABD Başkanı Donald Trump başta alüminyum ve çelik olmak üzere çeşitli Çin mallarına ek gümrük vergileri uygulama kararı almış ve adım tüm dünyada tartışma yaratan ticaret savaşının başlamasına neden olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 14 Ocak 2019 Pazartesi 23:33
  1. çin
  2. ABD
  3. Ticaret Savaşı

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