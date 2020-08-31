  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD, yabancı savaşçıların ülkelerine iadesine değinmeyen terörle mücadele kararını veto etti
Aktüel

ABD, yabancı savaşçıların ülkelerine iadesine değinmeyen terörle mücadele kararını veto etti

Yeniakit Publisher
2020-08-31 23:34:37 -
ABD, yabancı savaşçıların ülkelerine iadesine değinmeyen terörle mücadele kararını veto etti

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - ABD, DEAŞ ve diğer terör örgütü mensubu yabancı savaşçıların ülkelerine iade edilmesinden bahsetmeyen terörle mücadele kararını veto etti.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Endonezya tarafından sunulan ve terörle mücadele kapsamında terör eylemlerinde yer alanların yargılanması, rehabilitasyon ve yeniden topluma entegrasyonu çağrısı yapan karar tasarısını oyladı.

Tasarıya 15 üyeli BMGK'de 14 ülke destek verirken, ABD karşı çıktı.

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Kelly Craft ise yaptığı açıklamada, tasarıda terörle mücadelede ilk adım olan yabancı militanların ülkelerine iade edilmesine referansta bulunulmadığı ve ABD'nin bu karar tasarısına destek vermeyeceğini belirtti.

ABD, yabancı savaşçıların iade edilerek ülkelerinde yargılanmasını isterken, Avrupalı ülkeler, çoğu yine Avrupa'dan DEAŞ gibi terör örgütlerine katılan militanların iade edilmesine sıcak bakmıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler
Gündem

'Vatan haini' deyip Barış Atay'ı dövdüler

Halkların Demokratik Partisi (HDP)’den milletvekili seçilip Türkiye İşçi Partisi’ne geçen milletvekili Barış Atay kimliği belirsiz bir grup ..
Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru
Gündem

Organize linç kampanyasına cevap! Akit TV'den KJ hatası için kamuoyuna duyuru

Akit TV'de bugün sehven ekrana yansıyan KJ hatası için kamuoyuna duyuru...
New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi
Dünya

New York’ta güpegündüz tecavüz girişimi! O anlar kaydedildi

New York’ta metrobüs bekleyen kadına hayatının şokunu yaşatan adam tecavüz girişiminde bulundu. O anlar cep telefonu kamerası ile böyle görü..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı