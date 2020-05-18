  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sosyal mesafeli dijital destek

Avrupa'nın en genci Türkiye

Türkiye Kovid-19'la mücadele performansıyla dünya ortalamasına fark attı

1 milyon yazılımcı için eğitim seferberliği

ABD, X-37B uçağını uzaya yolladı
için kalan
Aktüel

ABD, X-37B uçağını uzaya yolladı

Uzay uçağı, alçak Dünya yörüngesinde gizli görevler ve bilimsel deneyler yürütecek

Yeniakit Publisher
2020-05-18 11:07:52 -
ABD, X-37B uçağını uzaya yolladı

ANKARA (AA) - ABD Uzay Kuvvetleri, Boeing firması tarafından üretilen X-37B uçağını yeni bir görev için uzaya yolladı.

"Space.com" internet sitesinde yer alan habere göre, uzay uçağı, Atlas 5 roketiyle Florida'da Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatıldı.

FalconSat-8 adlı deneysel bir uydu taşıyan uzay uçağı, Dünya yörüngesinde gizli görevler ve bilimsel deneyler icra edecek.

Uçakta, radyasyonun farklı maddeler ile tohumların gelişimi üzerindeki etkisini inceleyecek ve mikro dalga enerjisiyle oluşturulan güç ışınlarını test edecek deney donanımları bulunuyor.

ABD Hava Kuvvetleri ve daha sonra kurulan Uzay Kuvvetleri, X-37B uçaklarıyla daha önce 5 uzay görevi icra etmişti.

Bu kapsamda ilk uçak Nisan 2010'da uzaya fırlatılmış ve yörünge görevini 224 günde tamamlamıştı. Mart 2011'de fırlatılan ikinci uçak yörüngede 468 gün, Aralık 2012'de fırlatılan üçüncü uçak 674 gün, Mayıs 2015'te fırlatılan dördüncü uçak 718 gün ve Eylül 2017'de fırlatılan beşinci uçak 780 gün kalmıştı.

ABD Uzay Kuvvetleri, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla 20 Aralık 2019'da kurulmuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı