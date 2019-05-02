ABD ve Rusya'dan kritik Venezuela kararı Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelecek hafta Finlandiya'da bir araya gelecekleri bildirildi. İkili, darbe girişimin yaşandığı Venezuela'daki gelişmeleri ele alacak.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un gelecek hafta Venezuela'daki gelişmelerle ilgili bir araya gelecekleri belirtildi. AFP'nin bir ABD'li yetkiliye dayandırdığı haberine göre, iki bakan Finlandiya'da bir araya gelerek Venezuela konusundaki anlaşmazlıkları değerlendirecek.

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