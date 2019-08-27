ABD ve Rusya, Türkiye konusunda anlaştı! İşte o skandal anlaşmanın detayları

Bir dönem ABD'nin Ankara Büyükelçiliği'nde askeri ateşe olarak görev yapan diplomat Edward J. Stafford, "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a Kuzey Suriye'de daha fazla 'verimli' alan verilmemesi konusunda Rusya ve ABD'nin fikir birliği içerisinde" olduğunu iddia etti.

North- Press ajansına konuşan Stafford, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den askerleri çekmemesinin nedeninin yüksek rütbeli askeri danışmanlarının tavsiyelerinden kaynaklandığını ifade etti. Stafford, Trump'ın danışmanlarının bölgede radikal terörizmin geri dönmemesi ve Erdoğan'ın siyasi çıkar elde etmemesi için ABD askerlerinin Suriye'de kalması taraftarı olduğunu belirtti.

Rusya ile anlaştık

ABD’li diplomat Edward J. Stafford, yaptığı açıklamada ABD ve Rusya'nın Kuzey Suriye'de Türkiye'ye herhangi bir üs teklifinde bulunmama konusunda anlaştığını söyledi.

Stafford, ABD ile Türkiye'nin ulaştığı güvenli bölge anlaşmasının "dar" olduğunu ve bölgede ABD-Türkiye çatışmasını engellemek dışında çok büyük bir fark yaratmayacağını ifade etti.

Diplomat ABD'nin Batı Cerablus gibi bölgelerden YPG'yi çekmek konusunda da aceleci davranmayacağını söyledi.

Stafford İdlib'deki durumun ABD'nin Doğu Suriye'ye "bağlılığını" artırdığını dile getirdi.

Eski askeri ateşeye göre Erdoğan ilerleyen zamanlarda Suriye lideri Beşar Esed ile Türkiye'deki sığınmacıları ülkelerine geri göndermek amacıyla görüşebilir.