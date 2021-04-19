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Dünya ABD ve Rusya gerginliği devam ediyor!'Kabul edilemez'
Dünya

ABD ve Rusya gerginliği devam ediyor!'Kabul edilemez'

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev arasında gerçekleştirilen telefon görüşmesinde, Rusya'nın içişlerine müdahalenin 'kabul edilemez' olduğu belirtildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 21:34:00 -
ABD ve Rusya gerginliği devam ediyor!'Kabul edilemez'

Rusya Güvenlik Konseyi Basın Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre Patruşev ve Sullivan, ABD tarafının inisiyatifiyle telefon görüşmesi yaparak ikili ilişkileri istişare etti.

"Rus tarafı, ABD'nin Rusya ve müttefiklerinin içişlerine müdahale etmesinin kabul edilemez olduğunu, ABD'nin yaptırımların gerekçesi olarak Rusya'ya yönelttiği suçlamaların dayanaksız ve asılsız olduğunu belirtti" denen açıklamada, "Stratejik istikrara ilişkin ikili mekanizmanın en kısa sürede oluşturulmasının önemi, Rusya ile ABD'nin Kore Yarımadası'ndaki nükleer sorunun, İran'ın nükleer programıyla ilgili sorunun çözümü için etkileşimde bulunması gerektiği vurgulandı. İki ülkenin Açık Semalar Anlaşması'na katılımıyla ilgili sorunlar ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamaya göre Patruşev, ABD'nin ikili ilişkilere daha fazla zarar veren yapıcılıktan uzak adımlarına rağmen Moskova ile Washington arasındaki ilişkilerin normalleştirilmesi ve uluslararası güvenliğin sağlanması için diyaloğa devam etmeye hazır olduklarını vurguladı.

Patruşev ve Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Joe Biden arasında yapılması planlanan zirvenin hazırlık sürecinin yanı sıra ikili işbirliğindeki olası alanları da istişare etti.

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