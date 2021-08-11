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Dünya ABD ve Rusya arasında yüksek askeri temas
Dünya

ABD ve Rusya arasında yüksek askeri temas

Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanı Lloyd Austin, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile telefonda görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-08-11 20:04:00 -
ABD ve Rusya arasında yüksek askeri temas

ABD Savunma Bakanı (Pentagon) Lloyd Austin, Rus mevkidaşı Sergey Şoygu ile iki ülke arasında başlayan stratejik istikrar diyaloğunu desteklemeye yönelik bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, Austin ve Şoygu, görüşmede, 28 Temmuz'da İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan ABD-Rusya Stratejik İstikrar Diyaloğu Toplantısı'nı takiben şeffaflık ve risk azaltma çabalarını ele aldı.

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