  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İran'da son korona bilançosu açıklandı
AK Parti'deki kritik toplantı sonrası açıklama
TRT 2’den Temmuz’da her akşam film müjdesi
ABD ve Rusya arasında 'olumlu' görüşme
Dünya ABD ve Rusya arasında 'olumlu' görüşme
Dünya

ABD ve Rusya arasında 'olumlu' görüşme

Amerika Birleşik Devletleri'nin görevine geri dönen Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-07-01 13:04:00 -
ABD ve Rusya arasında 'olumlu' görüşme

ABD'nin görevine geri dönen Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD ve Rusya arasında yaşanan gerilimin ardından Moskova'daki görevine dönen ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov ile bir araya geldi. Sullivan görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, Ryabkov ile olumlu bir görüşme gerçekleştirdiğini ve daha fazla işbirliği yapma konusunda anlaştıklarını söyledi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan görüşmenin yaklaşık 90 dakika sürdüğü belirtildi. John Sullivan, Moskova'ya döndükten sonra yaptığı açıklamada, iki ülkenin stratejik istikrar konulu ilk tur müzakereler üzerinde çalıştığını ifade etmişti.

ABD Başkanı Joe Biden, mart ayında ABD medyasına verdiği röportajda, muhabirin "Putin'in katil olduğunu mu düşünüyorsunuz?" sorusuna yanıt olarak "Evet, öyle düşünüyorum" demişti. Biden ayrıca, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanlık seçimlerine müdahale etmesinin "bedelini ödeyeceğini" söylemişti. Biden'ın açıklamalarının ardından Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov ve sonrasında ABD'nin Moskova Büyükelçisi John Sullivan istişareler için ülkelerine geri çağrılmıştı.

Rusya Devlet Başkanı Putin ve ABD Başkanı Biden, 16 Haziran'da Cenevre'de düzenlenen zirvede büyükelçilerin görevlerine dönmesi konusunda anlaşmaya varmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay