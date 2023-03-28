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Ekonomi ABD ve Japonya elektrikli otomobiller için güçlerini birleştirdi
Ekonomi

ABD ve Japonya elektrikli otomobiller için güçlerini birleştirdi

Yeniakit Publisher
2023-03-28 20:23:00 -
ABD ve Japonya elektrikli otomobiller için güçlerini birleştirdi

ABD ve Japonya, elektrikli araçların bataryalarında kullanılan kritik minerallere ilişkin ticaret anlaşmasına imza attılar. Gelecekte elektrikli otomobillerin fosil yakıtlı araçların yerini alması bekleniyor.

ABD Ticaret Temsilciliğinden (USTR) yapılan açıklamada, Japonya ile ABD arasında kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güçlendirilmesine yönelik anlaşma imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, anlaşma ile kritik minerallerin tedarik zincirlerinin güçlendirip çeşitlendirilmesinin ve elektrikli araç batarya teknolojilerinin benimsenmesinin teşvik edilmesinin hedeflendiği aktarıldı.

Anlaşmayla kritik minerallerin ticaretinin kolaylaştırılmasının amaçlandığı belirtilen açıklamada, bu minerallerin ticaretinde adil rekabetin ve pazar odaklı koşulların da teşvik edileceği kaydedildi.

ABD Ticaret Temsilcisi Katherine Tai, konuya ilişkin açıklamasında, söz konusu anlaşmanın ABD Başkanı Joe Biden'ın dayanıklı ve güvenli tedarik zincirleri oluşturma taahhüdünün kanıtı olduğunu belirtti.

Japonya'nın ABD'nin en değerli ticaret ortaklarından biri olduğunu belirten Tai, anlaşmanın iki ülke arasındaki mevcut ilişkilerin derinleşmesini sağlayacağını ifade etti.
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Söz konusu anlaşmanın, Japonya'da işlenen minerallerin kullanıldığı elektrikli araçların ABD'deki Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamında sağlanan vergi teşviklerinden yararlanmasına yardımcı olması bekleniyor.

ABD, mart ayı başında da Avrupa Birliği (AB) ile Avrupa'da çıkarılan veya işlenen kritik minerallerin ABD'nin Enflasyonu Düşürme Yasası kapsamındaki elektrikli araçlara yönelik vergi indirimiyle ilgili gerekliliklerine dahil edilmesi için kritik mineraller konusunda anlaşma sağlanması amacıyla müzakerelere başlayacaklarını duyurmuştu.

ABD ve AB'den yapılan ortak açıklamada, kritik mineral ve batarya tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi konusunda işbirliğinin derinleştirileceği belirtilmişti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın geçen yılın ağustos ayında onayladığı ve ABD tarihinin "en büyük iklim paketi" olarak da görülen Enflasyonu Düşürme Yasası, Kuzey Amerika'da üretilen bataryaların kullanıldığı ve bu bölgedeki madenlerden çıkan mineralleri içeren elektrikli araçlara 7 bin 500 dolara kadar vergi indirimi verilmesini öngörüyor.

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