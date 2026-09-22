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Dünya ABD ve İtalya, kritik mineraller konusunda mutabakat zaptı imzaladı
Dünya

ABD ve İtalya, kritik mineraller konusunda mutabakat zaptı imzaladı

Yeniakit Publisher
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ABD ve İtalya, kritik mineraller konusunda mutabakat zaptı imzaladı

ABD ve İtalya'nın, kritik mineraller alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptına imza attığı bildirildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin New York'ta bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, görüşmede tedarik zincirlerini çeşitlendirme dahil ikili ekonomik işbirliğini güçlendirme fırsatlarının ele alındığı kaydedildi.

Rubio ve Tajani'nin kritik mineraller alanında işbirliğine ilişkin "İtalya-ABD Mutabakat Zaptı"nı imzaladığı belirtilen açıklamada, kritik mineraller konusunda işbirliğini ilerletmek amacıyla ortak bir çalışma grubunun oluşturulduğu aktarıldı.

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