ABD ve İsrail'i çıldırtan paylaşım: Görevde kalamaz

Gazze soykırımından yargılanan İsrail Başbakanı Netanyahu’nun ABD Kongresi’nde ayakta alkışlanması dünyanın en utanç verici sahnelerinden biri olarak kayıtlara geçti bile. Eski BM İnsan Hakları Yetkilisi Craig Mokhiber, sosyal medyada bu kare ile Hitler’in benzer fotoğrafını yan yana koyup “Tarih her şeyi yazıyor” dedi. Mokhiber’e gelen destek ve ABD ile İsrail’in tehditleri de yazılmayı hak ediyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde alkışlarla karşılanması uluslararası hukukçular ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerini çileden çıkardı.

ABD'li uluslararası hukukçu ve eski BM İnsan Hakları Yetkilisi Craig Mokhiber, sosyal medya platformu X'teki hesabı aracılığıyla Netanyahu'nun ABD Kongresi'nde çekilen fotoğrafı ile Adolf Hitler'in yandaşları arasında çekilmiş fotoğrafını yan yana koyarak, "Tarih her şeyi yazıyor" notunu paylaştı. Mokhiber'in mesajını yanıtlayan BM Raportörü Francesca Albanese de gönderiye yorum olarak, "Tam da bugün bunu düşünüyordum" diye yazdı. Albanese'nin cevabı, İsrail ve onun en başta gelen iki destekçisi ABD ve Almanya'yı harekete geçirdi.



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ABD: GÖREVİNDE DURAMAZ

İsrail'in Gazze'de işlediği katliamlara karşı yönelttiği sert eleştirilerle bilinen Albanese'nin X'teki mesajına tepki gösteren ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Lindha- Thomas Greenfield, mesajı anti-semitizm şeklinde değerlendirerek, "İnsan haklarını desteklemekle görevli BM yetkililerinin anti-semitik tavırlarına yer yok. ABD olarak, Albanese'nin bu tavrını kesinlikle tasvip etmediğimizi vurgularken kendisinin bu görevi sürdürmek için elverişli olmadığını düşündüğümüzü bildirmek istiyoruz" diyerek Albanese'nin görevinden alınmasını istedi.

ALMANYA ERİŞİM YASAĞI GETİRDİ

Albanese'nin mesajı, Almanya'yı da harekete geçirdi. Mesajın altına yorum yazan Alman kullanıcılar, BM Raportörüne ağza alınmayacak hakaretler savurdu. Craig Mokhiber ise hakaretleri yanıtlayarak, "Bu tür durumlarda genellikle Alman trollerin harekete geçtiğini ve utanmazca yaklaşık 40 bin insanı katleden savaş suçlusu bir lideri savunduğunu" dile getirdi. Hamzajazaeri adlı bir diğer kullanıcı ise Almanya'da yaşadığını ve bir süre sonra Mokhiber'in mesajına erişim yasağı uygulanmaya başlandığını görsel paylaşarak teyit etti

İSRAİL'E MEYDAN OKUDU

Mokhiber'in yayınladığı mesaja tepki gösteren İsrail Dışişleri Bakanlığı, resmi X hesabı üzerinden yayınladığı açıklamada, Albanese'yi BM'deki görevini bir kalkan gibi kullanarak "Holokost'un anısını suistimal etmek", "Nefret yaymak" ve "Anti-semitizm" yapmakla suçladı. Albanese ise İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına karşı geri adım atmadı. Açıklamayı alıntılayan Albanese, "Holokost'un anısı dünyadaki vicdanlı insanlar sayesinde duruyor. Kurumsal bağırışlarınız ve seçici öfkeniz nihayet harekete geçen uluslararası adaleti durduramayacak" diyerek İsrail'e karşı UCM ve UAD'de işletilen hukuki sürece vurgu yaptı.

SOYKIRIMA KARŞI DİK DURUŞ

İşgalci İsrail güçlerinin 7 Ekim 2023'ten beri Gazze'ye yönelik sürdürdüğü saldırılarda ölü sayısı 39 bini aşarken yaralı sayısı ise 90 bine yaklaştı. Gazze'deki Filistinlilere insani yardım, sağlık malzemesi ve yakıt ulaştırılmasını engelleyen İsrail'e, BM platformlarından en sert tepki gösterenlerden biri Francesca Albanese olmuştu. İsrail'in 27 Mayıs'ta Gazze'nin güneyindeki Refah'ta bir çadır kenti vurarak yüzlerce Filistinliyi öldürmesini "Soykırım" olarak niteleyen Albenese, İsrail'in hesap vermekten kaçmasının engellenmesi için dünyaya çağrı yapmıştı.