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Dünya ABD ve İsrail'den dikkat çeken 'F-35' tatbikatı! F-16'lar düşman seçildi
Dünya

ABD ve İsrail'den dikkat çeken 'F-35' tatbikatı! F-16'lar düşman seçildi

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Amerikan F-35 uçaklarının İsrail F-35 uçakları ile sözde İsrail hava sahasında ortak tatbikat icra ettiğini açıkladı. Açıklamada ayrıca tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 23:43:00 -
ABD ve İsrail'den dikkat çeken 'F-35' tatbikatı! F-16'lar düşman seçildi

CENTCOM Hava Kuvvetlerinden (AFCENT) yapılan yazılı açıklamada, iki ülke hava kuvvetleri tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve F-35 uçaklarının ağırlıklı rol aldığı "Enduring Lightening III" tatbikatını tamamladıklarını bildirdi.

Açıklamada tanker ve radar uçaklarının yanı sıra F-16 savaş uçaklarının tatbikatta düşman uçakları rolünde tatbikata katıldığı bilgisine yer verildi.

Tatbikat sırasında, F-35'lerin hava saldırılarına karşı koyma misyonları konusunda eğitim yaptıklarına dikkat çekilen açıklamada, uçakların karada ve havada düşman unsurlarıyla karşı karşıya kalırken hedef bölgesine ulaşma becerisinin test edildiği belirtildi.

İsrail'in envanterinde 16 adet F-35 savaş uçağı bulunuyor.

 

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