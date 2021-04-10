ABD ve İsrail Filistin seçimlerinden endişeli

Münübe Yılmaz

ABD Dışıişleri Bakanı Antony Blinken ve İsrailli mevkidaşı Gabi Ashkenazi yaptıkları ortak açıklamada Hamas’ın gelecek Filistin seçimlerini kazanma ihtimalinden endişe duyduklarını açıkladılar. Walla isimli İsrail haber ajansına yaptığı açıklamada Hamas’ın önümüzdeki seçimlerde galibiyet elde etmesinden büyük endişe duyduklarını belirten Ashkenazi, seçimi şiddet yanlısı bir partinin kazanma ihtimaline karşı dahi 22 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimlere İsrail olarak müdahale etmeyeceklerini de söyledi. ABD Dışişleri bakanı Blinken ise, ABD yönetiminin İsrail ve Filistinlilerin eşit güvenlik, özgürlük ve demokrasi hakkına sahip olduğuna inandığını ve şiddetten uzak durduğu sürece seçimleri kazanan tarafın siyasi görüşü ile ilgilenmediklerini kaydetti.