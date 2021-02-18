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Dünya ABD ve İran'ın gizli gizli görüştüğü iddia edildi
Dünya

ABD ve İran'ın gizli gizli görüştüğü iddia edildi

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Nehavendiyan'ın ABD Başkanı Joe Biden hükümetine yakın diplomatlarla gayriresmi olarak görüştüğü iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 01:20:00 -
ABD ve İran'ın gizli gizli görüştüğü iddia edildi

Reformistlere yakınlığıyla bilinen "zeitoons" haber sitesi, Nehavendiyan'ın gözetiminde İranlı bir ekibin ABD Başkanı Biden'a yakınlığıyla bilinen bazı isimlerle bir araya gelerek müzakerelerde bulunduğunu iddia etti.

ABD'li dost ve yakınları aracı oldu

Görüşmelerin Nehavendiyan'ın ABD'de üniversite eğitimi gördüğü yıllardaki dost ve yakınları aracılığıyla yapıldığı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla gerçekleşen görüşmelerde ilerleme sağlandığı, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'e konuyla ilgili genel bilgi verildiği ancak Zarif'in söz konusu müzakerelere muhalefet ettiği ve ayrıntılardan haberdar edilmediği iddia edildi.

Dışişleri Bakanı Zarif'e ayrıntı verilmedi iddiası

Haberde ayrıca, Ruhani'nin Dışişleri Bakanı Zarif'e görüşmelerin ayrıntıları hakkında bilgi vermemesinin gerekçesi olarak, Zarif'in son dönemde ülke lideri Ali Hamaney'e yakın duruşu gösterildi.

Öte yandan bazı uzmanlar, bahsi geçen görüşmelerin Hamaney'den bağımsız ve Zarif'ten habersiz yapılmasının mümkün olmadığını belirtiyor. Bahsi geçen görüşmelerin, Zarif'in yapacağı müzakerelere ön hazırlık olduğu değerlendiriliyor.

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