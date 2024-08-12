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Gündem ABD ve İngiltere Kıbrıs’a yığınak yapıyor? 1000’den fazla komando Ağrotur'da! Neler oluyor? İngiliz amfibi hücum gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı
Gündem

ABD ve İngiltere Kıbrıs’a yığınak yapıyor? 1000’den fazla komando Ağrotur'da! Neler oluyor? İngiliz amfibi hücum gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı

Yeniakit Publisher
2024-08-12 16:15:00 -
ABD ve İngiltere Kıbrıs’a yığınak yapıyor? 1000’den fazla komando Ağrotur'da! Neler oluyor? İngiliz amfibi hücum gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı

İngiliz Kraliyet Donanması'na bağlı amfibi hücum gemilerinin Güney Kıbrıs açıklarına yanaştığı ve İngiltere'ye ait egemen üs olan Ağrotur'da 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği ileri sürüldü. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayın yapan Havargi gazetesinde yer alan habere göre, İngiliz Kraliyet Donanması'na ait amfibi operasyon gemileri Güney Kıbrıs açıklarına yanaştı.

Aynı haberde, Güney Kıbrıs'ta egemen üs statüsünde bulunan İngiltere'ye ait Akrotiri'deki havaalanında 1000'den fazla komandonun hazır bekletildiği iddia edildi.

Havargi gazetesinin "Kıbrıs'ta yabancı askeri güçlerin yoğunluğu artıyor" başlıklı haberinde Güney Kıbrıs açıklarına ulaşan İngiliz amfibi hücum gemileri için çoğul ifade kullanılırken sayıları hakkında bilgi verilmedi.

Güney Kıbrıs'ta yayın yapan bazı internet siteleri de söz konusu haberi askeri kaynaklardan doğrulattıklarını belirtti.

Cuma günü ABD donanmasına ait amfibi hücum gemisi USS Wasp GKRY'nin Limasol Limanı'na demirlemişti.
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"Liman ziyaretleri" kapsamında Limasol'a gelen ABD savaş gemisi muhalif partililer ve bazı aktivistler tarafından protesto edilirken, GKRY Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, ülkesinde son dönemde yaşanan gemi ve uçak hareketlerinin, bölgedeki gelişmeler ışığında Ada'nın insani rolünün bir parçası olduğunu ileri sürdü.

-Kano gezintisi sırasında denizaltı görüldü

KKTC basınında yer alan haberde de Limasol kenti açıklarında denizde kano ile gezintiye çıkan bir kişi tarafından hangi ülkeye ait olduğu belirlenemeyen denizaltı görüntülendi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar ve İsrail'in hem İran hem de Lübnan ile yaşadığı gerginliklerin ardından, ABD ve bazı Avrupa ülkelerinin GKRY'ye yaptığı askeri yığınak, başta Rum Kesimi'nde ana muhalefet olan AKEL olmak üzere basın tarafından eleştiriliyor.

İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs açıklarında
İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs açıklarında

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İngiliz Kraliyet Donanması Güney Kıbrıs açıklarında

Binlerce komando yığdılar: İngiliz-Amerikan özel kuvvetleri Kıbrıs'ta pusuya yattı!
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Yorumlar

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