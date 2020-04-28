ABD ve Güney Kore'nin nükleer müzakerecileri Kuzey Kore konusunu görüştü

ANKARA (AA) - ABD ve Güney Kore'nin, Kuzey Kore ile nükleer silahsızlanma müzakerelerine önderlik eden diplomatları Stephen Biegun ve Lee Do-hoon'un telefonda görüştüğü bildirildi.

Güney Kore haber ajansı Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Beigun ve Lee'nin görüşmede, Kuzey Kore ile müzakerelerin geleceğine ilişkin konuları ele aldığı belirtildi.

Tarafların Kore Yarımadası'nda yakın dönemde ortaya çıkan gelişmeler konusunda fikir alışverişinde bulunduğu aktarılan açıklamada, "Kuzey Kore ile ilgili nükleer ve diğer sorunlar konusunda ikili iş birliği ve danışma halinde olunması ve iş birliğinin sürdürülmesi kararlaştırılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Haberde, Güney Koreli bir diplomatik kaynağa dayandırılarak ABD ve Güney Kore'nin "Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin olağan dışı bir işaret bulunmadığı" görüşünü paylaştığı kaydedildi.

Biegun ve Lee, en son 2 Nisan'da yaptıkları görüşmede, Kovid-19 salgınının Kuzey Kore'nin nükleer müzakerelere dönmesi için yürütülen çabaları yavaşlatabileceği konusundaki kaygılarını dile getirmişti.

Kuzey Kore ile ABD arasında, 2019 Şubat ayından bu yana aksayarak da olsa devam eden nükleer müzakereler, İsveç'te 5 Ekim'de yapılan çalışma düzeyindeki toplantıların ardından kesilmişti.

Kuzey Kore lideri Kim, müzakereleri yeniden başlatmak üzere ABD yönetimine somut öneriler sunması için 2019 sonuna kadar süre tanımış, aksi halde nükleer ve kıtalar arası güdümlü füze denemelerini sürdürecekleri uyarısında bulunmuştu.