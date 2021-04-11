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Dünya ABD ve Güney Kore İstihbaratı duyurdu: Her an suya indirebilirler
Dünya

ABD ve Güney Kore İstihbaratı duyurdu: Her an suya indirebilirler

ABD ve Güney Kore istihbaratı, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füzeyi her an suya indirebileceğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 15:23:00 -
ABD ve Güney Kore İstihbaratı duyurdu: Her an suya indirebilirler

ABD ve Güney Kore istihbarat servisleri, Kuzey Kore'nin 3 bin tonluk balistik füze denizaltısının montajını tamamladığından şüphelenildiğini duyurdu. Dev denizaltının suya indirilmek için doğru zamanı beklendiği ifade edildi.

"ABD'ye baskıyı en üst düzeye çıkarmak için bekleniyor"

Güney Kore medyasına konuşan yetkililer, "Hem Güney Kore hem de ABD istihbarat yetkilileri, Kuzey Kore'nin Temmuz 2019'da ortaya çıkarılan 3 bin tonluk denizaltının yapımını çoktan bitirdiği değerlendirmesini yaptı. Yetkililer, Kuzey Kore'nin ABD'ye karşı baskıyı en üst düzeye çıkarmak da dahil olmak üzere, denizaltının stratejik bir etki yaratması için doğru zamanlamayı gözden geçirdiğini değerlendiriyor" ifadelerini kullandı.

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