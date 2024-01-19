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Dünya ABD ve Çin hükümeti toplantı yaptı: Bu gelişme dünyada çok konuşulacak! Gündeme gelen İstihdam hamlesi
Dünya

ABD ve Çin hükümeti toplantı yaptı: Bu gelişme dünyada çok konuşulacak! Gündeme gelen İstihdam hamlesi

Yeniakit Publisher
2024-01-19 19:30:00 - 2024-01-19 20:04:11
ABD ve Çin hükümeti toplantı yaptı: Bu gelişme dünyada çok konuşulacak! Gündeme gelen İstihdam hamlesi

ABD ve Çin, finansal istikrar ve sermaye hazırlıklar sürerken toplantı gelişmesi kararı verildi! İki ülke ekonomik piyasası sorunları gibi birçok platformda konuları görüşmek üzere Finansal Çalışma Grubu'nun üçüncü toplantısını Çin'de gerçekleştirdi. ABD ilgili dikkat çeken ilişkin Açıklamalar yaptı! İşte yeni kararlar...

ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 18-19 Ocak'ta düzenlenen toplantının Finansal Çalışma Grubu'nun 2024'teki ilk toplantısı olduğu ve ilk kez Çin'de yapıldığı aktarıldı.

Açıklamada, iki gün süren toplantıya ABD Hazine Bakanlığı ve Çin Merkez Bankası’nın yanı sıra ilgili kurumların üst düzey yetkililerinin katıldığı kaydedildi.

Toplantıların iklim stres testi ve Küresel Sistemik Açıdan Önemli Bankalar için ilgili çözüm planlama çerçeveleri konusunda geçen yıl aralık ve ocak aylarında iki taraf arasında gerçekleştirilen teknik görüş alışverişlerinin gözden geçirilmesiyle başladığı belirtilen açıklamada, toplantı oturumlarında finansal istikrar ve sermaye piyasası sorunları, uluslararası finans kurumları, sürdürülebilir finans, sınır ötesi ödemeler ve veriler, kara para aklamanın önlenmesi ve terörizmin finansmanıyla mücadele konularında görüşmelerin gerçekleştirildiği aktarıldı.

Açıklamada, ABD'li yetkililerin görüşmeler sırasında anlaşmazlık alanlarını açıkça dile getirdiği, toplantıların her iki tarafın da düzenli olarak görüşmeye devam etme konusunda mutabakata varmasıyla sona erdiği ifade edildi.

ABD Hazine Bakanlığı heyetinin Pekin'de Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ile de görüştüğü kaydedilen açıklamada, görüşmede iki taraf arasındaki iletişim ve iş birliğini derinleştirmeye devam etmenin öneminin görüşüldüğü belirtildi.
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Açıklamada, heyetin ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın uygun zamanda Çin'i yeniden ziyaret etmek istediği de aktarıldı.

ABD ve Çin arasındaki finansal ve ekonomik çalışma grupları, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, geçen yıl temmuzda Pekin'e yaptığı ziyaretin ardından Eylül 2023'te kurulmuştu.

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