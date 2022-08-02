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Dünya ABD ve Çin arasında sıcak gerilim! Dünyanın gözü Tayvan'da
Dünya

ABD ve Çin arasında sıcak gerilim! Dünyanın gözü Tayvan'da

Son dakika: ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi ve beraberindeki Kongre heyetini taşıyan uçağın Tayvan'a iniş yapmasının ardından Çin'den karşı hamle geldi. Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-02 19:29:00 -
ABD ve Çin arasında sıcak gerilim! Dünyanın gözü Tayvan'da

Amerika Birleşik Devletleri Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Asya ziyaretleri kapsamında Tayvan'ı da ziyaret bölgesine eklemesi ABD ile Çin arasındaki gerilimi artırdı. Söz konusu ziyaret Tayvan yerel saatiyle bugün 22.45'te gerçekleşti.

Güney Çin denizi güzergahına girmedi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi taşıyan Boeing C-40C tipi SPAR19 adlı özel uçak Tayvan'a indi. Pelosi'nin uçağı Güney Çin Denizi güzergahına girmedi. Destinasyon özelliğini kapatan uçak Filipinler Denizi güzergahını kullandı.

Yerel saatle 22.45'te indi

Pelosi'nin uçağı, yerel saatle salı gecesi 22.45'te (TSİ 16.45) Taipei Songshan Havalananı'na iniş yaptı.

Çin savaş uçakları havalandı

Ziyaretin gerçekleşmesi halinde saldırı tehditlerinde bulunan Çin ordusu, savaş uçaklarını harekete geçirdi. Pelosi'nin uçağının Tayvan'a iniş yapmasının ardından Çin'e ait savaş uçakları Tayvan Boğazı'nı geçti.

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