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Gündem ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz
Gündem

ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz

Yeniakit Publisher
2024-09-14 18:56:00 -

Terör devleti İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sürüyor. 7 Ekim 2023’ten bu yana katil sürüsü Gazze Şeridi’ni abluka altında tutmaya devam ediyor. ABD’de Matt Nelson isimli bir kişi, katil İsrail’in 40 binden fazla masum Filistinliyi şehit etmesini ve katliamları protesto etmek adına Boston’daki İsrail Konsolosluğu önünde kendini yaktı.

11 Eylül’de protestoyu gerçekleştirmeden önce kendini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Nelson,

“Gazze'de devam eden soykırımın sorumlusu hepimiziz. Kendimize tarihin en büyük milleti diyoruz ama savaş silahlarına daha çok para harcıyoruz.” dedi. Nelson ayrıca, Gazze’deki soykırımın bitmesi için baskı yapılması, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetinin yargılanması konusunda çağrıda bulundu. NBC Boston’da yer alan habere göre, ilk müdahale ekipleri Nelson’un ciddi yanık yaralanmaları yaşadığını ifade ederek, sağlık durumuna ilişkin bilgi aktarmadı. ABD’li Nelson, ekim ayından bu yana ABD'de Gazze protestolarında kendini yakan üçüncü kişi oldu.

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Yorumlar

Siyonust sapik olmayan, musluman da olmayan INURLY, VICDANLI, YUKSEK AHLAKLU, CESUR INSAN OLMAK.... BOYLE BIR SEY. AKLI , YU

.......

Saffet

11 eylül el Kaide değil amerikanın kendi işidir niye mi gazze yapılan soykırımı ve ayşegül ezginin ölümü için dediklerini düşünün yalancilikta sinir tanımayan amerikanın Mossad gibi cia ve fbi da cokmustur
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