ABD vatandaşı Matt Nelson İsrail’i protesto etmek için kendini yaktı: Hepimiz suçluyuz

11 Eylül’de protestoyu gerçekleştirmeden önce kendini cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alan Nelson,

“Gazze'de devam eden soykırımın sorumlusu hepimiziz. Kendimize tarihin en büyük milleti diyoruz ama savaş silahlarına daha çok para harcıyoruz.” dedi. Nelson ayrıca, Gazze’deki soykırımın bitmesi için baskı yapılması, Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail hükümetinin yargılanması konusunda çağrıda bulundu. NBC Boston’da yer alan habere göre, ilk müdahale ekipleri Nelson’un ciddi yanık yaralanmaları yaşadığını ifade ederek, sağlık durumuna ilişkin bilgi aktarmadı. ABD’li Nelson, ekim ayından bu yana ABD'de Gazze protestolarında kendini yakan üçüncü kişi oldu.