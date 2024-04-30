ABD uzun menzilli gemisavar füze testini tamamladı!

ABD Donanması ve Lockeed Martin, uzun menzilli gemisavar füzelerinin (LRASM) uçuş testini başarıyla tamamladı. 12’nci Entegre Test Etkinliği (ITE-12) kapsamında Nisan ayının ilk haftası gerçekleştirilen bu testte 4 adet LRASM, aynı anda seyir halinde yer aldı. Test kapsamında ABD Donanması; füzenin imha zinciri entegrasyonu sürecindeki görev planlamasını, imha kabiliyetlerini ve hedef üzerindeki etkilerini gözlemledi. Bu bağlamda, planlanan görevlerin başarılı bir şekilde tamamlandığını kaydetti.

Lockheed Martin tamamlanan bu testi, füzenin gelişim sürecindeki “büyük adım” olarak nitelendirdi. Ayrıca zaman içinde artacak kabiliyetlerin bu test ile temelinin atıldığını belirtildi. Lockheed Martin LRASM Program Müdürü Lisbeth Vogelpohl, ilgili test hakkında şu değerlendirmelerde bulundu:

“Askerlerin görevlerini tamamlamak ve güvenli bir şekilde eve dönmeleri için ihtiyaç duydukları 21. yüzyıl güvenlik çözümlerine sahip olmalarını sağlamak üzere LRASM füzesinin muharebe yeteneklerinin tasarımına ve geliştirilmesine yatırım yapmaya devam ettik. Bu etkinlik, her seferinde çalışan güvenilir ürünler sunma kararlılığımızın bir göstergesiydi. Hizmet verenlerin bir adım önde olmalarını sağlamak için çalışmalarımıza olan bağlılığımızı kanıtladı.”

Uzun menzilli gemisavar füze (LRASM)

AGM-158 seyir füzesi ailesinin bir üyesi olan LRASM, 2018 yılının Aralık ayında ABD Hava Kuvvetleri envanterine girmiştir. Lockeed Martin tarafından geliştirilen bu füze, JASSM füzesinden (Joint Air-to-Surface Standoff Missile) geliştirilmiştir. Bu füze; çok uzun menzillerde çeşitli satıh tehditlerini engellemek için tasarlanmış, hassas güdümlü, hedefe yarı otonom olarak yönlendirilen ve güvenli bir mesafeden faydalı yükü teslim edebilen, akıllı bir gemisavar füzedir.

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LRASM teknolojisi; agresif elektronik muharebe ortamlarında ISR platformlarına, ağ bağlantılarına ve GPS navigasyonuna olan bağımlılığı azaltacaktır. Bu gelişmiş yönlendirme operasyonu ile silah, engellenen GPS ortamlarında önceden tanımlanmış hedefini bulup yok etmek üzere işaretleyebilmektedir. Ayrıca LRASM, satıh ve kara hedeflerine karşı hassas etkinlik sunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak LRASM, eş görevli diğer sistemlerin sunamadığı menzil, sağkalım ve imha kabiliyetini sağlayabilmektedir.