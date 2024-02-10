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Dünya ABD üssüne roket saldırısı
Dünya

ABD üssüne roket saldırısı

Yeniakit Publisher
2024-02-10 04:10:00 -
ABD üssüne roket saldırısı

Suriye'nin Deyrizor bölgesinde İran destekli gruplar, ABD ordusunun konuşlandığı üsse roket saldırısı düzenledi.

Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ndeki üsse roketlerle saldırdı.

Saldırıya uğrayan üste herhangi bir zaiyat bilgisi ise edinilemezken ABD tarafından henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Haseke ve Deryrizor'da ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze İHA'larla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Kaynak: AA
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