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Dünya ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı
Dünya

ABD üssüne füzeli saldırı! Askerler sığınaklara saklandı

Erbil Havalimanı yakınlarında bulunan ABD üssüne füze saldırısı düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 21:35:00 - 2020-09-30 21:38:55

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ordusuna ait Irak'ın kezeyinde Erbil Havalimanı yakınlarında bulunan üsse saldırı gerçekleştirildi.

ABD üssüne en az 3 füzenin isabet ettiği ve ABD askerlerine sığınaklara girme emri verildiği bildirildi.

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimiyle yakın ilişkiler kuran ABD ve ordusu uzun yıllar bölgede faaliyet gösteriyor.

İranlı general Kasım Süleymani'yi Bağdat'ta insansız hava aracı kullanarak katleden ABD ordusunun bu ülkede bulunan üslerine sık sık saldırı gerçekleştiriliyor.

Bağdat'ta bulunan ABD Büyükelçiliği ise sık sık füze saldırısına maruz kalıyor. Geçtiğimiz günlerde ABD yönetimi saldırıların devam etmesi durumunda büyükelçiliği kapatabileceklerini açıklamışlardı.

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