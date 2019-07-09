ABD uşağı Hafter'in kaçırdığı Türkler, Türkiye'ye dönüyor Libya'da Hafter güçlerinin esir aldığı ve 1 Temmuz'da Türkiye'nin sert tepkisinin ardından serbest bıraktığı 6 Türk denizcinin vatan topraklarına doğru yola çıktığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, ABD uşağı darbeci Hafter güçlerinin Libya'nın doğusunda Sidra'da alıkoyduğu Türk denizciler dün (bugün) Libya'nın başkenti Trablus'a getirildi. Burada Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Serhat Aksen tarafından karşılanan ve bir süre misafir edilen Türk denizciler, gece yarısına doğru uçakla İstanbul'a doğru yola çıktı. Türk denizcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve kendi istekleriyle Libya'dan ayrılmak istedikleri öğrenildi. Milli Savunma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı, Türk vatandaşlarının serbest bırakılmamaları durumunda Hafter güçlerinin "meşru hedef" haline geleceğini duyurmuştu. Türkiye'nin bu sert uyarısından sonra denizciler serbest bırakılmıştı.

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