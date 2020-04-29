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Aktüel

ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresinin 500 çalışanında Kovid-19 çıktı

2020-04-29 21:06:23 -
ABD Ulaştırma Güvenliği İdaresinin 500 çalışanında Kovid-19 çıktı

NEW YORK (AA) - ABD'de, kara, hava, deniz ve demiryolu dahil her türlü ulaşım sektöründe güvenlikten sorumlu Ulaştırma Güvenliği İdaresi (TSA) havaalanlarında görevli 500 çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü açıkladı.

TSA'dan yapılan açıklamada, TSA'nın 500 çalışanında Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, 208 işçinin iyileştiği ve 4 işçinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

500 işçinin büyük çoğunluğunun New York eyaleti (NY) ve civarındaki havalimanlarındaki çalışanlar olduğu belirtildi.

Virüs tespit edilen çalışanlarla temas eden yolcuların Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) önerilerini takip etmeleri istendi.


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