ABD Ukrayna'ya sevk edilen silahların listesini açıkladı

Şubat 2022’de farklı bir boyutta tekrardan başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı, modern mühimmatların gövde gösterisi yaptığı bir alana ev sahipliği yapıyor. Ukrayna’ya, ABD başta olmak üzere birçok Batı ülkesi tarafından silah sevk ediliyor.

ABD’nin NATO’da görevli misyonu, şu ana kadar Ukrayna’ya sevk edilen ABD mühimmatlarının listesini paylaştı.

Listeye göre ABD, şu ana kadar Ukrayna’ya yönelik 16.8 milyar dolar değerinde silah sevk etti. Sevk edilen silahların arasında; 8.500 adet Javelin Tanksavar Güdümlü Füze (MANPATS), 10.000 adet Bombaatar, 1.400 adet Stinger Portatif Hava Savunma Füzesi (MANPADS), 8 adet NASAMS Hava Savunma Füze Sistemi ve HARM Füzeleri bulunuyor.

Ayrıca ABD; 38 adet HIMARS Karadan Karaya Roketatar Sistemi, 178 adet M777 Çekili Obüs ile 1 milyon 60 bin Topçu Mühimmatı’nı, Ukrayna’ya sevk etti. Buna ilaveten; 75.000 adet balistik kask ve yelek ile 60 milyon hafif silah mühimmatı da ABD tarafından Ukrayna’ya sevk edilen askeri ekipmanlar arasında bulunuyor.

20 adet Mi-17 Genel Maksat Helikopteri ile 18 adet devriye botu da şu ana kadar ABD tarafından Ukrayna’ya sevk edildi. Listede, 1 milyon 60 bin adetlik topçu mühimmatı oldukça dikkat çekiyor.

Ukrayna tarafından açıklamasına göre; Ukrayna Ordusu, her gün 3000 ile 6000 adet topçu mühimmatı sarf ediyor. Ancak şiddetli muharebelerin yaşandığı günlerde bu sayı, 10.000 adete yaklaşabiliyor.

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