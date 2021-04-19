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Dünya ABD uçağı sınıra yaklaştı! Rus savaş uçağından engelleme
Dünya

ABD uçağı sınıra yaklaştı! Rus savaş uçağından engelleme

Rusya, Barents Denizi üzerinde savaş uçağının, Rus sınırına yaklaşan ABD ve Norveç’e ait devriye uçaklarını engellediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-04-19 17:54:00 -
ABD uçağı sınıra yaklaştı! Rus savaş uçağından engelleme

Rusya, Barents Denizi üzerinde "Rus Mig-31" savaş uçağının, Rus sınırına yaklaşan ABD ve Norveç’e ait devriye uçaklarını engellediğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanlığına bağlı Ulusal Savunma Merkezinden konu ile ilgili yapılan açıklamada, Barents Denizi üzerinde Rus sınırlarına yaklaşan 2 uçağın radarda tespit edilmesinin ardından Kuzey Donanmasından bir "Rus Mig-31" model savaş uçağının bölgeye gönderildiği bildirildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Havadaki hedefleri belirlemek ve Rusya Federasyonu devlet sınırının ihlalini önlemek için bir Mig-31 savaş uçağı kaldırıldı. Rus mürettebat, ABD donanmasına ait 'P-8A Poseidon' ve Norveç Hava Kuvvetlerine ait 'P-3C Orion' model devriye uçaklarını tespit etti ve onlara Barents Denizi üzerinde eşlik etti."

Devriye yapan uçakların Rus sınırından geri döndükten sonra Rus uçağının güvenli şekilde havaalanına döndüğü belirtilen açıklamada, bahse konu uçakların Rusya Federasyonu devlet sınırlarını ihlal etmesine izin verilmediği kaydedildi.

Açıklamada, Rus savaş uçağının hava sahasının kullanımına ilişkin uluslararası kurallara sıkı sıkıya bağlı olarak görevini yerine getirdiği ifade edildi.

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