"ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO toplantısı için gittiği Brüksel'de düzenlediği basın toplantısında konuştu.

Buça'daki katliamın Rusya ile Ukrayna arasındaki barış müzakerelerini gölgelediğini belirten ve tarafları kalıcı ateşkesin imzalanması için Türkiye'ye davet eden Bakan Çavuşoğlu, ABD Dışişleri'nin Kongre'ye gönderdiği mektupta Türkiye'ye F-16 satışına olumlu yaklaştıklarına yönelik ifade kullanmasını da değerlendirdi.

"Blınken 18 Mayıs'ta beni Washington'a davet etti"

Basın mensuplarının yönelttiği "ABD, Türkiye'ye F-16 satacak mı?" sorusuna yanıt veren Bakan Çavuşoğlu, "Mektupta özellikle F-16'ların Türkiye'ye verilmesi ve Türkiye'nin oynadığı rolün önemine değinilmesi önemli. ABD de esasen Türkiye'ye hep böyle baktı. Bazı konularda görüş ayrılıkları oldu. Bizim de rahatsız olduğumuz konular var. Özellikle Suriye konusunda ABD'nin YPG'ye silah desteğini sürdürmesi. ABD Dışişleri Bakanı Blinken 18 Mayıs'ta beni Washington'a davet etti. Türkiye'ye F-16'ların verilmesi dahil birçok konuyu orada kapsamlı bir şekilde konuşacağız" dedi.