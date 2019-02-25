0553 313 94 23

ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih belli oldu!

Ankara ve Washington arasında, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecine ilişkin kurulan görev gücü, 28 Şubat'ta ikinci kez toplanacak.

25 Şubat 2019 Pazartesi 18:03
ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih belli oldu!

Ankara ve Washington arasında, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecini koordine etmek amacıyla kurulan görev gücü, 28 Şubat'ta Ankara'da ikinci toplantısını yapacak.

Türk yetkililerden alınan bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ay başındaki ABDziyareti sonrasında açıkladığı ve ilk toplantısını 6 Şubat'ta ABD'de yapan ortak görev gücü, 28 Şubat-1 Mart tarihlerinde Ankara'da toplanacak.

Görev gücü, Türkiye-ABD arasında şubat 2018'de kurulan Suriye çalışma grubunun alt birimi olarak faaliyet gösteriyor.

Ankara'daki toplantıda, ABD'nin Fırat'ın doğusundaki topraklarla batısındaki Münbiç ilçesinden askerlerini çekme planları değerlendirilecek.

Suriye'de 2 binden fazla asker var

ABD'nin halihazırda Suriye'de 2 binden fazla askeri bulunuyor.

Pentogon, geri çekilme sürecine dair önceki gün, uluslararası bir gücün parçası olarak Suriye'nin kuzeydoğusunda ve güneyinde birkaç yüz ABD askeri bırakılacağını duyurmuş, "güvenli bölge"ye Türk ve SDG unsurlarının girmeyeceğini öne sürmüştü.

Çekilme takvimi konusunda ise ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, 11 Şubat'taki açıklamasında, çekilmenin haftalar içinde başlayacağını söylemiş, en geç mart ayının ortasında sürecin ilk adımlarının atılacağının sinyalini vermişti.

Edinilen bilgiye göre, Amerikalı yetkililer Türk muhataplarına son görüşmelerde, çekilme işleminin yaz başına kadar tamamlanabileceğini ancak sahadaki şartlara göre takvimin değişebileceğini söyledi.

Türkiye 'koalisyon' formülüne karşı

ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, 13 Şubat'taki açıklamasında, Suriye'nin kuzeyinde Koalisyon bünyesinde bir gözlem gücü oluşturulacağını söylemişti.

Söz konusu açıklamayı AA'ya değerlendiren bir Türk yetkili, Türkiye'nin halihazırda ABD öncülüğündeki DEAŞ'la mücadele Koalisyonun üyesi olduğunu anımsattı. Yetkili, ABD'nin Türkiye'ye bahse konu Koalisyon gözlem gücü içinde sembolik bir yer verip kuzeydoğu Suriye'ye güçlü bir askeri varlık sokmasını engelleme niyetinde olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'nin kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin planları ise YPG/PKK'nın sınırın en az 30-40 kilometre güneyine çekilmesi ve buraya geri dönemeyeceği şekilde askeri tedbirler alınmasını öngörüyor.

Münbiç için müşterek tahkikat sürüyor

Münbiç yol haritasında, ilçenin içindeki sivil ve askeri konseylerin yeniden yapılanması amacıyla müşterek tahkikat süreci işliyor. Türkiye, isimler üzerindeki bilgi ve görüş alışverişinin ivedilikle tamamlanmasını istiyor.

Türkiye, YPG/PKK mensupları ile bunların güdümündeki isimlerin ilçenin yönetim birimlerinde görev almasına karşı çıkıyor.

Türk yetkililer, nüfusunun yüzde 85-90'ı Arap olan Münbiç'teki yönetimin demografik yapıyla uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. Planının hayata geçebilmesi için ABD'nin bin civarındaki silahlı YPG/PKK'lıyı ilçeden çıkartması da gerekiyor.

Meşru müdafaa vurgusu

Ankara-Washington hattında yürütülen müzakerelerde, Türk heyeti, ABD'nin Türkiye'nin güvenlik hassasiyetleri çerçevesinde ortak bir anlayışa varmadan çekilmesi durumunda, meşru müdafaa hakkını saklı tuttuğunu ifade ediyor.

Bu durumda ABD, "anlaşmalı çıkmak" ile anlaşamadan çıkmak" arasında kar-zarar hesabı yapmak durumunda kalıyor.

Trump yönetimini bekleyen tehlike

Türkiye, ABD çekilme kararı aldığından bu yana, bu sürecin sahada doğurabileceği güç boşluklarına dikkati çekiyor.

ABD'nin Türkiye ile anlaşmadan çekilmesi durumunda, çıktığı sahaya Beşşar Esed rejimi güçleri, İran ve hatta Rus askeri polisinin girme ihtimali de bulunuyor.

Böylesi bir durum, Trump yönetiminin iç ve dış kamuoyunda oldukça zor durumda bırakacak.

ABD'nin çekilme kararını açıklamasından günler sonra, terör örgütü YPG/PKK Münbiç'in batısına Esed rejimi güçlerini davet edip kontrolü devretmişti.

Türkiye'nin ABD'den çekilme sürecindeki başlıca taleplerinden biri de YPG/PKK'ya verdiği silah ve mühimmatı geri alması.

Washington yönetimi DEAŞ'la mücadalenin tamamlanmasının ardından YPG/PKK'dan silahları toplama sözü vermişti.

ABD'nin üslerden çıkması halinde bunların teröristlere geçmesini istemeyen Türkiye, üslerin ya imha edilmesini ya da Türk ordusuna devredilmesini talep ediyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 18:03
  1. Ankara
  2. ABD
  3. Türkiye

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü: 1 ağır yaralı
    1. Otobüse çarpan otomobil hurdaya döndü:..
    2. Bahreyn'de 2 kişinin idam cezası onandı
    3. Kırsal mahallelerde kumlama..
    4. Kapadokya’da bugün 7 kaçak yapı daha..
    5. BM Genel Sekreteri Guterres: “Nefret..
    6. ABD-Türkiye arasındaki kritik tarih..
    7. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Cenevre'de
    8. Çiftçilerepancar ödemeleri yarın..
    9. Yunan basınından CHP'ye büyük alkış!..
    10. Adana’da 30 silah ele geçirildi
    11. Eski Yargıtay üyesine FETÖ'den 10 yıl..
    12. Hatay’da kadın cinayetine 2 tutuklama
    13. Türkiye ile Lübnan'dan sağlıkta iş..
    14. "31 Mart dosta güven düşmana korku..
    15. Vali Pekmez Şehit Ahmet Demir’in..
    16. Turkcell'e 150 milyon dolar kredi
    17. Ankara Emniyeti yeni ekip otolarına..
    18. Başkan Zihni Şahin’den ’kırsal..
    19. Seyir halindeki otomobil alev alev..
    20. Fenerbahçeli taraftarlar Beşiktaş maçı..
    21. Sissokko 2 hafta sahalardan uzak..
    22. Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can:..
    23. KADEM’den “Aileyi Besleyen Değerler”..
    24. Serbest piyasada altın fiyatları
    25. Burnunda tümör oluşan köpek sokağa..
    26. Esenyurt’ta can pazarı
    27. Manisa’da define avcılarına suçüstü
    28. 12’nci kattan düşen adamın cesedi,..
    29. Bakan Pakdemirli: "2023 hedefimiz,..
    30. Hemoroit nedeni ve tedavisi
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Kırkıncı Hoca'dan 'kafir devlet' tartışması: Rahatsız oldum
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda devşirme adayı var
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor... Yasa çıkınca maaşlar artacak!
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Hava'da 15 Temmuz fedakarlığı! 3 yıl daha uzatıldı
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor
    Bir ülke daha AB'den ayrılıyor

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Bakliyat devine FETÖ soruşturması! Sahipleri hakkında dava açıldı
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler
    Cem Özer, Bediüzzaman Said Nursi ve İslam alimlerine küstah saldırı: M.Kemal'in 'kısa saçlı kızlar' sürecini tersine çevirdiler