ABD-Türkiye arasındaki FETÖ toplantısı sona erdi!

ABD’li yetkililerden oluşan bir heyet, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye’nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara'ya geldi. 3 FETÖ sanığının dinlendiği 11 saat süren toplantının ardından açıklama yapılmazken, Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, toplantıya ilişkin resmi açıklamanın daha sonra yapılacağı öğrenildi.

Ankara'ya gelen ABD’li heyet ilk olarak temaslarına Ankara Adliyesi'nde başladı. Heyet burada Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ramazan Dinç ve savcı Ali Alper tarafından bilgilendiriliyor. Dinç ve Alper, darbe soruşturmalarını yürütüyor. ABD'li heyetin adliyedeki temasları devam ediyor. Ankara temaslarında heyetin İçişleri ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ile de görüşecekleri öğrenildi.

Toplantıya ara verildi

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara adliyesinde temaslarını sürdüren ABD'li heyet, saat 17.00'de görüşmelerine ara verdi. ABD'li heyete, darbe soruşturmalarını yürüten iki savcı tarafından aralarında Kemal Batmaz'ın da bulunduğu FETÖ'nun sivil imamlarının darbe planlamasındaki rolü ve Fethullah Gülen ile ilişkileri hakkında bilgilendirme yapıldığı öğrenildi. Ayrıca, ABD'li heyetin bazı darbe sanıklarını SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) aracılığıyla dinledikleri, sanıklara ise sorulara Türk yetkililerin sorduğu öğrenildi. Ara verilen toplantının devam edeceği bildirildi.

Toplantı 11 saat sürdü

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili Türkiye'nin ABD'ye sunduğu yeni deliller konusundaki gelişmeleri değerlendirmek ve bilgi almak üzere Ankara Adliyesi'nde ferçekleştirilen toplantı 11 saat sürdü. ABD ve Türk yetkililer arasında saat 10.30'da başlayan toplantı, 21.30'da sona erdi. İki ülke heyeti, görüşmeler sırasında sadece saat 17.00'de 20 dakikalık mola verdi.

Açıklama yapılmadı

Toplantının ardından ABD heyeti, açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı. Toplantı ve içeriği ile ilgili Türk heyetinden de bir açıklama gelmezken, Başsavcılık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, daha sonra toplantıya ilişkin resmi bir açıklama yapılacağı öğrenildi.

FETÖ sanığı 3 kişi dinlendi

Ankara Adliyesi'nde FETÖ terör örgütü ile ilgili ABD ile Türk heyetleri arasında 11 saat süren toplantıda FETÖ sanığı 3 kişinin dinlendiği bilgisine ulaşıldı. FETÖ'nün sivil imamlarından ve Akıncı Üssü davası tutuklu sanıklarından Kemal Batmaz, adliyeye getirilerek ABD'li heyetin sorularını cevapladı. Ayrıca yine FETÖ davası sanıklarından olduğu ileri sürülen 2 kişinin de bulundukları illerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile toplantıya bağlanarak bilgilendirme bulunduğu öğrenildi.

Adli kaynaklardan bu bilgilere ulaşılırken, konuyla ilgili resmi açıklamanın ise daha sonra yapılacağı bilgisi tekrarlandı.